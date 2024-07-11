AK Parti'nin muhalefet partilerinin de görüşlerini alarak Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı teklif şu değişiklikleri içeriyor:

HAYVANLARI ÖLDÜRMEK YASAK: Sokak hayvanları yasada "başıboş hayvan" olarak tanımlanacak ve bunların öldürülmesi yasak olacak.

HAYVANLAR TOPLANIP BARINAĞA ALINACAK: Sokaklarda bulunan başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak.

Buralarda bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Barınağa alınan hayvanlar bir daha sokağa bırakılmayacak.

ÖTANAZİ SINIRLAMASI: Barınaklara alınan hayvanlar içinde kuduz riski bulunan, hastalıklı, saldırgan, tedavi edilemeyecek durumdakilere ötanazi, yani uyutma işlemi yapılabilecek. Ötanaziye yerel yönetimlerin veteriner hekimlerden oluşturduğu kurullar karar verecek.

2 YILLIK SÜRE: Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler bütçelerinin binde 5'ini, büyükşehirler ise binde 3'ünü başıboş hayvanların ıslahı ve barınak yapılması için kullanmak zorunda olacak.

Belediyelere barınakların yapılması ve hayvanların toplanması için 2 yıllık süre verilecek.

BAŞKANA HAPİS CEZASI: Yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sorumluluğun kapsamına belediye meclis üyeleri de girecek.

TOPLAYIP BAŞKA YERE ATAMAYACAKLAR: Belediyeler kendi sınırları içindeki sokaklardan topladıkları başıboş hayvanları başka belediye sınırları içinde ya da kırsalda bir yere bırakamayacak.

SOKAĞA BIRAKANA 60 BİN LİRA: Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek.