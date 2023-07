İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Erkan, "Bu güne güzel hayaller kurarak giriyoruz. Sokak hayvanlarına ilişkin geçen seneden ya da daha önceki senelerden ne değişti? Diye düşündüğümüzde elle tutulur gözle görülür bir değişimin olmadığına şahidiz. Peki bu günü ne için kutluyoruz?

Sokak hayvanlarına dikkat çekmek için 2010 yılından beri Dünya'nın her yerinde bugün kutlanmaktadır. Ancak ülkemizde o günlerden bugünlere baktığımızda kutlama yapılacak bir durum olmadığı görülmektedir. Gönül isterdi ki bu günü bayram tadında çocuklarla eğlenerek sokak hayvanları için en güzel yiyecekleri seçerek geçirelim. İnsan olarak görevimiz hayvanların daha iyi koşullarda beslenmelerini ve barınmalarını sağlamaktır. Şuan 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü, hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanmaktadır.

4 Nisan Dünya Sokak hayvanları günü, sadece gözümüzün gördüğü hayvanların değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların günüdür.

UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde5.1: “Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir“ der.

Bir taraftan Dünya genelinde hızla artan nüfus, çarpık yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaret, yaban hayatının dengesini bozarak, diğer canlıları bir yok oluşa doğru sürüklemekte, diğer taraftan maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvanlar, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Yaşadığımız yüzyıla hiç yakışmayan bu tutumun bir an önce değişmesini bekliyoruz.

Hayvanlar yaşamımızın bir parçası ve insanların can dostlarıdır. Hayvanları potansiyel tehlike olarak görenlere biz bugün bir hatırlatma yapmak istiyoruz onlar eko-sistemin yegane koruyucularıdır.

Bugünün ileride bayram tadında güzel kutlanması için birkaç dileğimiz var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Hayvan mağduriyetlerinin başında sokağa terk etmeler gelmektedir. Bunun hem vicdani açıdan, hem de havyan sevgisi açısından sorumluluğu büyüktür. İnsanlar terk etmek için evlerine süs eşyası gibi hayvan almamalıdır. Bunun yasal bir müeyyidesinin olması gerekiyor. Geçen yıl çıkan 5199 sayılı hayvan hakları kanununda bunlara yer verildi ama daha caydırıcı olması gerekiyor. Ayrıca 5199 sayılı kanun çeşitli yönlerden tekrar değerlendirilmelidir.

- Türkiye 1984 yılında tarafı olduğu Bern Sözleşmesi’nin yükümlülükleri gereği, nesli tükenmekte olan canlılarını koruma altına almalı ve avlanılmasına izin vermemelidir.

- 5199 sayılı yasa taksitle ödenebilen kabahatler kanunundan çıkıp ceza kanununa girmelidir.

- Benzin istasyonlarında bile bulunan yaban hayvan koleksiyonculuğu bitmelidir.

- Sınırlarımızda tutsak yunuslar özgürlüğüne kavuşmalıdır.

- Hayvanlı sirkler son bulmalıdır.

- Hayvan dövüşleri yasalarla yasaklanmalıdır.

- Can dostlarımızın hakları etkin yasalarla korunmalıdır.

"Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah'ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashab-ı Kiram, 'Ey Allah'ın Resulü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?' diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır."

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kutlu olsun." dedi.

SEHER YAŞA