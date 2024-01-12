Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları’nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bırakıldı

Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları’nda çeşitli bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bölgeye yem bırakıldı.

Edremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ile birlikte bize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan can dostlarımıza mama desteğimizi arttırdık. Sevimli dostlarımızın soğuk ve karlı havadan etkilenmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam edecekler.”dedi.