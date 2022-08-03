Sinanbey mahallesinde meydana gelen olayda 2 şahıs tarafından darp edilip, bıçaklana genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Erkan Ö.(28), ismi belirlenemeyen 2 şahıs tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darp edilip, bacaklarından bıçaklandı. Şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zorlukla yürüyerek İnegöl Devlet Hastanesine gitmeye başladı. Osmaniye mahallesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri arıyor.