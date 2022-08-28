Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu genç sokak ortasında bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet mahallesi Alapınar sokak üzerinde Suriye uyruklu Mahmut El V. ile sokak üzerinde bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs üzerindeki bıçakla Mahmut El V.'yi bacağından bıçakladı. Genç kanlar içinde yerde kalırken, bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.