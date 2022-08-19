Sokak ortasında bıçaklandı, evde bayıldı

Sinanbey mahallesinde meydana gelen olayda sokak ortasında bıçakla yaralanan genç, eve gidince bayıldı.

Olay Sinanbey mahallesi Letafet sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre olay Sinanbey mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, Suriye uyruklu Diaye El Ali'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, yürüyerek Letafet sokakta bulunan evine gitti. Evinde bir anda bayılan genci gören arkadaşları durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.