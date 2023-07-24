Esenyurt’ta sokak ortasında bir kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli şahsın 11 suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Esenyurt’ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan daha sonra arabaya koyup götüren Şeyhmus Dağ. tutuklandı. Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dağ tutuklanırken, Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dağ’ın ayrı suçlardan 11 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.