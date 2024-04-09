Sakarya’da sokakların adeta boks ringine döndüğü iki ayrı kavga cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Adapazarı’nda kadınların saç saça baş başa girerek sokağı birbirine kattığı kavga çevredekilerin araya girmesi ile sonlanırken, Serdivan’da iki grup arasında çıkan kavgada ise yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

İlk kavga Adapazarı ilçesi Dar Sokak üzerinde iki kadın arasında çıktı. Kadınların saç saça baş başa girerek sokağı birbirine kattığı kavga çevredeki vatandaşlar tarafında güçlükle ayırılabildi. Öfkelerine hakim olamayan kadınların, çığlıkları atıp birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sokak boks ringine döndü

Diğer bir kavga ise Serdivan Mavi Durak mevkiinde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında adeta boks ringine dönen sokak ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir kişinin yediği yumruğun etkisi ile metrelerce savrularak yere düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.