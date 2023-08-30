Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, parkta bulunan çocukların gözleri önünde iki kadın arasında tartışma büyüdü. Tartışma hızla şiddetlenerek, kadınlar arasında saç saça baş başa kavga başladı. Parkın güvenlik görevlileri olaya müdahale etmeye çalışsa da kadınları ayırmak mümkün olmadı.

Çocukların tepkilerine aldırış etmeyen kadınlar, çevrelerinde toplanan meraklı kalabalığın gözleri önünde birbirlerini yere yatırıp, tekme tokat vurarak kavga etmeye devam etti. Kalabalık içinde yer alan çocuklar, "Anne yapma" şeklinde çığlıklar atmalarına rağmen kadınların dikkatini çekemedi.

Olayın büyümesiyle birlikte çevrede bulunan diğer insanlar araya girerek kadınları ayırmaya çalıştı. Bu müdahale sonucunda kadınlar birbirlerinden uzaklaştı ve yavaşça sakinleşmeye başladı. Olayın seyri, cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.