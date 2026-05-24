Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Cumali Kocabey’e (26) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kocabey ile olay sırasında bölgede bulunan 1 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

