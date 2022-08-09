Turgutalp mahallesinde 2 şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı.

Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Kız arkadaşlarının tartışmasının ardından şans eseri yolda den gelen Ahmet Y.(40) ile Gökhan K. Arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Gökhan K. Belinden çıkardığı tabancayla Ahmet Y.'ye kurşun yağdırdı. Sol bacağına mermi isabet eden Ahmet Y. Yaralandı. Yaralı, motosikletiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek, tedavi altına alındı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattılar.