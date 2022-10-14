İnegöl'de sokak ortasında vuruldu

Çeltikçi mahallesinde meydana gelen olayda bir şahıs sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, sokak ortasında tartıştığı Suriye uyruklu Elhalid H.(34)'yi sağ bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına isabet eden 2 mermiyle yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayın şüphelisini arıyor.