Huzur mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Huzur mahallesi Bahçelievler sokakta meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs ile S.E.(37) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla, S.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.