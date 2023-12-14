Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü kaza ile ilgili Türkiye'de gündemi meşgul eden tartışmalar hakkında bir açıklama yaptı. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Mahmud, oğlunun kazanın ardından Türkiye'yi terk etmediğini,iş için dönmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı, oğlunun kaza yerinden ayrılmadığını ve sonrasında İstanbul'da günlerce kaldığını belirterek, "Kaçmadı. Bir avukat tuttu. Ve hakkında bir yakalama kararı yoktu" dedi. Mahmud, oğlunun Türkiye ile olan bağlantısının devam ettiğini ifade ederek, "Geri dönüp adalete teslim olmasını söylüyorum. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum" diye ekledi.

Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı, "Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Cumhurbaşkanı'nın 40 yaşındaki oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da İstanbul Aksaray istikametine doğru seyir halindeyken motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölümüne neden olmuştu. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud, 2 Aralık'ta Türkiye'yi terk ederken, kaza sonucu hayatını kaybeden Göçer ise 6 Aralık'ta hastanede yaşamını yitirmişti. Mahmud'a yöneltilen suçlamalar "taksirle yaralama"dan "taksirle ölüme sebebiyet verme"ye dönüşmüş ve hakkında 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.