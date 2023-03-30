YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.