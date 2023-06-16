Bayram öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ
Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,
Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da
Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,
Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,
Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylıklarını alacak.
BAĞKURLULAR 22 HAZİRAN'DA
BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.
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