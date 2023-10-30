Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güney bölgesinde Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı. Hastane ve çevresine İsrail güçlerinin defalarca yönelik saldırıları sonucu hastanede ciddi hasar meydana geldi.

Türkiye - Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'deki kanser hastalarına yönelik önemli bir sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olarak biliniyor. Ancak, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in hastane ve çevresini hedef almasının hastanenin işlevini zorlaştırdığını ifade etti.

Bu üzücü gelişme sonrasında, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'den yardım talep etti ve hastanenin korunması için uluslararası toplumdan destek istedi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Almanya'nın İnsani İşler Özel Temsilcisi Daike Potzl ile Ramallah'ta yaptığı görüşmede, Gazze'deki hastanelerin aşırı doluluk oranlarına ulaştığını vurguladı. Özellikle Şifa Hastanesi'nde hasta sayısının 5 bin kişiye ulaştığını açıklarken, hastanenin yalnızca 700 kişi kapasiteli olduğuna dikkat çekti.