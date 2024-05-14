Bozüyük Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2024 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini hafta içi 08.30 ile 16.50 saatleri arasında belediye veznesine, haftanın 7 günü 08.00 ile 23.00 saatleri arasında otogar veznesine, 100. Yıl Çarşı Meydanı’nda bulunan vezne ile 4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi veznesine hafta içi 08.30-12.30-13.30-16.00 saatleri arasında ve Kapalı Pazar’ın açık olduğu Cumartesi ve Salı günlerinde kapalı pazar veznesine yapabilecekler. Ayrıca belediye vezneleri mükelleflerin hafta sonunda da rahatlıkla ödeme yapabilmeleri amacıyla 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü 08.30 ile 16.50 saatleri arasında hizmet verecektir.Belediye yetkilileri ayrıca ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını (0228) 314 67 00 - dahili 148-149-150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise; 228134 nolu posta çeki hesabına para yatırabileceklerini, ayrıca www.bozuyuk.bel.tr internet adresinden de online ödeme yapabilecekler" denildi.