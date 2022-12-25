Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde evin balkonuna konulan sobanın sönmemiş kovası yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında sobadan çıkarılan sönmemiş kova balkona bırakıldı. Kovadan sıçrayan kıvılcımlar balkonda bulunan odunları tutuşturdu. Alev alan odunların dumanını fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın eve sıçramadan kontrol altına alınırken, balkon kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.