Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklıyor.

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık.

Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz.

Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz.

Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik.

Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz.

Böylesine bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

EMEKLİYE VE GENÇLERE 50'ŞER BİN KONUT AYRILDI

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz.

18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

FİYAT VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.