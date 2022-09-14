Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı. Çok sayıda vatandaş başvuru için bankalara akın etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 12.45 itibarıyla 224 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Arsa ve sanayi iş yeri için başvurular 10 Ekim-7 Kasım tarihlerinde alınacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda ülkemizi her alanda tarihi hizmetlerle tanıştırdık. 81 ilimizde artık bütün ilçelerimizde dev eserlerle birbirinden kıymetli projelerle donattık.

TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 175 BİN KONUT ÜRETİMİ

Yaklaşık 4 yıl önce yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanımız şehircilik manifestosunu ilan ettiler. Planlı kentleşme ve konut seferberliği bizim de yolumuzu aydınlattı. Bugün ülkemizde yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 175 bin konut inşa ettik. Bu planlamalar sayesinde de başarıyı milletimizle birlikte elde ettik. Şehirlerimizin alt yapısını üst yapısını güçlendirmek, tarihi mekanları ihya etmek adına büyük projeleri belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Toplamda 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı bulunduğu bölgenin cazibe merkezi haline getirecek ve milletimize aslına uygun bir şekilde kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 70 milyon metrekare büyüklüğe ulaşmış millet bahçesi projesini yürütüyoruz. 7'den 70'e her yaş grubunun istifade edeceği şekliyle vatandaşa kazandırıyoruz. Afetler oldu Elazığ'da Malatya'da İzmir'de tarihin en büyük projelerini başlattık. Antalya'da Muğla'da afet alanlarında dev bir yenilenmeye imza attık. Türkiye ihtiyacı olan her ürünü en hızlı ve kaliteli şekilde üretme kabiliyetine, kararlılığına sahip bir ülkedir.

Milletimiz için arzuladığımız her eseri ortaya koyma imkanını göstermiş bir ülkeyiz. Bu ülke ve millet için gece gündüz koşmamızın en büyük sebebi de her ülkeye nasip olmayan büyük potansiyelimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır sosyal devletin temel görevi olan barınma hakkını, önceliklerimiz arasında gördük. 2019 yılında kendi yerli sürdürülebilir kaynaklarımızla 50 bin ardından da 100 bin sosyal konut dedik. 2 milyona aşkın vatandaşlımız müracaat ederek teveccüh gösterdi.

Dün Cumhurbaşkanımız verdiği müjde ile yüzyılın konut projesini başlattılar. Hakikaten telefonlarımız da dünden itibaren bir an bile susmadı. Gerçekten bütün şehirlerimizde teveccühü net bir şekilde gördük. 81 il 600 ilçede projeler yapılıyor. Anadolu'nun 4 bir yanından şartları bizden öğrenmek isteyenler oldu.

Konut ve iş yeri projemizin ismini Cumhurbaşkanımız açıkladılar. ilk evim ve ilk iş yerim olarak ilan ettiler.

Şehit ve gazi ailelerimiz için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut, engelli için 12 bin 500 konut, emekli ve gençlerimiz için 50'şer bin konut sunuyoruz.

Gençlerimiz bu proje ile ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilirler.

İllerde en az 1 yıl ikamet etmesi veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Her haneden sadece 1 başvuru hakkı olabilecek ve vatandaşlarımızın eşinin ve çocuklarının üzerinde konuta başvuracaklarsa konut, iş yerine başvuracaklarsa iş yeri, arsaya başvuracaklarsa arsasının bulunmaması gerekiyor.

ARSA SATIŞI HAKKINDA

Piyasa fiyatının altında devletimizin yüzde 40'a yakın sübvansiyonu ile fiyatları belirledik. Faizsiz şekilde arsaları sunuyoruz. 2 çeşit arsa var ilki 350 ile 500 metrekare büyüklükte arsa olacak. Bunlar müstakil konutların yapılacağı arsalar. Konut büyüklüğü 105-150 metrekare arasında konutlar değişecek. Burada fiyatlar 192.500 TL'den başlıyor ve 1600 TL'den başlaya taksitlerle ödenecek.

Hisseli parsellerimiz olacak burada konut büyüklüğü 150 metrekare olacak 112.500 TL'den başlayan fiyatla aylık 937 lira taksitle 10 yıl vade ile faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşmuş olacak. Arsamızın şehrimizin çeperlerindeki bölgeleri seçtik."

Verdiğimiz arsaların tamamı imarlı arsalar olacak ve tüm altyapıları hazırlanmış vatandaşlarımızın dilediği tarzda evlerini inşa edebileceği tarzda olacak.

28 İLDE İŞ YERİ DAĞILIMI

Bir diğer yatırımımız da sosyal devlet anlayışı ile vatandaşına, tüm sektörlerine erişebilmek adına sosyal konut yaparken, diğer taraftan da sanayimizin gelişmesi adına da iş yeri projemiz var. Esnafımıza, sanayicimize yeni iş yerlerini sunacağız. 28 ilimizde projeler yapılacak 50 ile 100 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yeri yapmış olacağız. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunacağız."

Bu iş yerlerinin ödemeleri de 350 bin liradan başlayan fiyatlarla 2633 lira taksit ve 120 ay vade ile sanayicimize, genç girişimcimize sunmuş olacağız. Ustalık belgesine sahip vatandaşlarımız başvurabilecek. Bu yatırımlar da bu manada yeni iş kurma hayali olan vatandaşlarımızın yararına ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak proje olacaktır.

100 bine yakın proje kapsamında ilave istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bu seferberliğin en büyük sonuçlarından biri yatırım değerinde görülecek. Toplam yatırım değeri yaklaşık 900 milyar lira, ilk etap yatırım maliyeti 422 milyar lira ve bu bedelin yüzde 40'ını devletimizin sübvansiyonu ile karşılıyoruz. 2 trilyondan fazla finansal ve üretime dönük ekonomik hareketliliği başlatacak.

Ev ve kira fiyatlarında proje duyulur duyulmaz aşağı gelmeye başladı. Özel sektörümüzü harekete geçirecek. İnşallah toplumun tüm kesimlerini 250'den fazla sektöre bu ekonomik büyüklük yayılacaktır. Müracaatlarımız bugün itibarıyla başladı ve ekim sonuna kadar devam ettiriyoruz. İlk temeli de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ekim ayı içerisinde atacağız."

BANKALARDA 'TOKİ' KUYRUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Sosyal Konut Projesi için başvurular bugün başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Sosyal Konut Projesi'nin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuruları bugün başlayan projede 250 bin konut, 100 bin arsanın ödemesi 240 aya kadar taksitlendirilecek. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 500 lira olarak başvuru ücretini bankaya yatıran vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.