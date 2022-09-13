Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen TOKİ’nin yeni sosyal konut, arsa ve işyeri projesinin temel unsurlarını açıkladı. Proje kapsamında 2+1 evler 608 bin liradan, 3+1 evler 850 bin liradan satılacak. Burada TOKİ maliyetler üzerinden yüzde 40 indirim uygulayacak.

İşte projenin detayları:

- 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır.

- Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

- 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

- Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Gençler %20 - 50 bin konut

Emekliler %20 – 50 bin konut

Şehit yakınları-gaziler %5 - 12 bin 500 konut

Engelliler %5 - 12 bin 500 konut

Diğer vatandaşlarımız %50

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 bin ile İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

ÖDEME ŞARTLARI NASIL OLACAK?

2+1 konut ödeme planı - 2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade

3+1 konut ödeme planı - 3.187 lira taksit, 240 ay vade

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

EVLER NASIL OLACAK?

- Yerel ve yatay mimari-zemin+5 katı geçmeyecek

- Sıfır atık uyumlu

- Enerji verimli

- İklim dostu malzemeler

- Yenilenebilir enerji sistem

100 BİN ALT YAPILI KONUT AMAÇLI ARSA

TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunacak. Böylece gelir durumu düşük vatandaşlar şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgede arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşa sunulacak. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecektir. 2028 hedefimiz 250 bin arsa.

ARSA FİYATLARI NE OLACAK?

350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade

ARSALAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

- Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış,

- İmar planı yapılmış,

- İnşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Yoksul ve dar gelirli olmak.

- Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

- 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

- Başvuru bedeli olarak 500 TL‘nin temerküz banka şubesine ödenmesi

SANAYİ SİTELERİ

TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobi lyacılardan, makine üreticilerine kadar onlrca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

- TC Vatandaşı olmak

- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

- Başvuru Bedeli 2.000 TL

SANAYİ SİTESİ ÖDEME PLANI

Yüzde 10 peşinat, 2.633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade