Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte yediden yetmişe herkes akıllı telefon sahibi oldu. Buna bağlı olarak erken yaşlara düşen internet ve sosyal medya kullanımı, çoğu sektör gibi oyuncak sektörünü de etkiledi. Oyuncakçılık yapan esnaf, çocukların eskiden uzaktan kumandalı arabaları hayal ettiğini, şimdi ise akıllı telefon istediğini ifade etti. Oyuncak satışlarının tamamen sosyal medyaya göre şekillendiğini dile getiren esnaf, çocukların artık daha basit oyuncakları tercih ettiğini belirtti. Her dönem farklı oyuncakların trend olduğuna dikkat çeken oyuncakçı, bu durum sebebiyle belirli ürünleri sattıklarını aktardı.

“ESKİDEN ÇOCUKLARIN HAYALİ UZAKTAN KUMANDALI ARABAYDI, ŞİMDİ İSE TELEFON”

Oyuncakçılık yapan Yahya Kaya, çocukların oyuncak konusunda sosyal medyayı takip ettiğini söyledi. Buna bağlı olarak oyuncak satışlarının sosyal medyadaki içeriklere göre şekillendiğini ifade eden Kaya, “Eskiden çocukların hayali uzaktan kumandalı arabaydı. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte artık çocuklar da oyuncak yerine akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarları hayal etmeye başladılar. Bunun bize etkisi büyük oldu, mesela sosyal medyada trend olan oyuncaklar onların daha çok ilgisini çekiyor. Pop-it ve stres çarkları buna örnek olabilir. Özellikle stres çarkı bir ara sosyal medyada çok trend olmuştu, ondan sonra tüm oyuncakçılar bunu satmaya başlamıştı. Bizim satışlarımız sosyal medyadaki trendlere göre şekillenmeye başladı. Eskisi kadar olmasa da uzaktan kumandalı arabalar ve bebekler de satılıyor ancak çocuklar genel olarak trendleri takip ediyorlar. Sosyal medyada önlerine çıkan oyuncakları daha fazla istiyorlar. Her seferinde farklı bir oyuncağın popülerliği artıyor, bir dönem o kullanılıyor sonra da unutuluyor. Ancak biz durumdan memnunuz çünkü sürekli olarak belli oyuncakların trend olması daha iyi. Ağırlıklı olarak belirli ürünleri satıyoruz ve kazanç sağlayabiliyoruz” dedi.