Sağlık alanında dijital çağla birlikte artan bilgi kirliliğine dikkat çekilirken, "30 yıl önce hasta olmak da doktor olmak da daha kolaydı" sözleriyle değişen hasta profili ve artan yanlış yönlendirmeler gündeme taşındı. Seminerde ayrıca menopozun doğal bir süreç olduğu ancak doğru yöntemlerle yaşam kalitesinin artırılabileceği vurgulandı.

Medicana International Samsun Hastanesi tarafından "Modern Çağın Sağlık Gündemi: Zayıflama Trendleri ve Hormonal Denge Semineri" düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan hastanenin Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Pirsu Düzgün Şenol, grup olarak toplumsal sağlık sorunlarına değinerek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ardından söz alan moderatör Ülkü Demircan, sempozyumu yönetti.

Hastane grubu olarak birçok sağlık sorununa çözüm aradıklarını ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, "Çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Yemek ihtiyacı için ekonomimizi bir hayli zorluyoruz. Sonradan da bu aldığımız kiloları harcamak için bir para ve emek daha harcıyoruz. Tüm dünyanın gündeminde bu konu var. Ben de 2 ayda 10 kilo zayıfladım. Benim de kafamda birtakım soru işaretleri vardı. Bu sempozyumda o soru işaretlerinin kalkacağını düşünüyorum. Dünya ve bilim insanları bunun için çalışıyor. Dünyanın en büyük sorunlarından olan kiloya bağlı hastalıkların çözülmesi konusunda bizler de çalışmalar yürütüyoruz. Medicana olarak tüm sağlık sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Bir bilim kurulu kurduk. Başında da Prof. Dr. Tezer Kutluk hocamız bulunuyor. Bu tür konuları gündeme getirip, hasta, halk ve hekimlerle paylaşarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Grup olarak o faydalı işlerden birini daha icra ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

"Bundan 30 yıl önce doktor olmak da hasta olmak da daha kolaydı"

Gelişen çağ ile birlikte doktorlara müracaat eden birçok hastanın gelmeden önce doğru olmayan bilgilerle beynini doldurarak tedaviye başvurduğuna değinen Kalp, Damar Cerrahisi Uzmanı ve Medicana International Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, "Magazin tıbbı ve sosyal medyanın insan sağlığına verdiği zarar devam ediyor. Son 10 yılda kontrolsüz bir şekilde hayatımıza girdi. Ben üniversitedeyken 35 yıl önce her katta sadece bir bilgisayar vardı. Şimdi ise her yerde internet ortamına ulaşmak mümkün. Bir hekim olarak her gün farklı şikâyetlerle gelen hastalarımızı muayene ediyoruz ancak eskiye kıyasla en belirgin artış, hastalarımızın sosyal medyada karşılaştıkları teyitsiz bilgileri ve yanlış tedavi yöntemlerini uygulayarak kendi sağlıklarını riske atmasıdır. Bazen de doktoru bu yönde yönlendirmeye çalışmalarıdır. 35 yıl önce hasta olmak da doktor olmak da daha kolaydı. Çünkü hasta, sürekli değişik mecralardan kafasını karıştıracak, doğru olup olmadığını bilmediği bilgilerle dolmuş olarak gelmiyor, hasta olarak geliyordu. Şu anda hastalar gelirken bir fikir sahibi olarak geliyorlar. Biz bu fikrin doğru ya da yanlış olduğunu muayeneden önce süzgeçten geçirerek belirli bir vakit harcamak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

"Magazin tıbbı, bilimsel temelden yoksun, kanıtlanmamış tedavi yöntemlerinin, olağanüstü ürünlerin ve sağlık iddialarının kitle iletişim araçları ile halka sunulmasıdır" diyen Küsdül ayrıca şunları da söyledi:

"Eskiden de gazetelerde şifalı sular, manyetik bileklikler ve mistik bitkiler vardı. Bunun en büyük örneği de Ege’de zakkumdan kanser ilacı yaptığını iddia edenlerdi. Türkiye’nin birçok ilinden tedavilerini yarım bırakıp zakkumdan fayda görmeye bu bölgeye gitmişlerdi. Tehlike ise bugün bu gerçek olmayan bilgilerin saniyeler içerisinde milyonlara ulaşabilmesidir. Bu nedenle tehlike de burada başlıyor. Dijital dönemde bunlar karşımıza sağlık influencerları, sahte doktor hesapları ve abartılı medya haberleri olarak çıkıyor."

"Menopoz önlenemez ancak sıkıntıları giderilebilir"

Kadınların en büyük sorunlarından biri olan menopoz sürecine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özge Piri Mantar, "Menopoz doğal bir süreç. Her hasta için bu süreç doğal geçmiyor. Çok konforlu geçmiyor. Menopoz öncesi dönem var. Birden menopoza girmiyoruz. Bir kısım hasta bu süreci çok belirtili geçirirken, bir kısmı da birden adetten kesilebiliyor. 45 yaş üzeri bir kadının 12 ay boyunca hiç adet görmemesi menopoz tanısı için yeterli. Ortalama bu yaş 45-50 yaş arasındadır. Menopoz önlenemez, çünkü doğal bir süreç. Menopozda yaşanan sıkıntıların büyük kısmı ise giderilebilir. Her kadın menopoza girecek" şeklinde konuştu.