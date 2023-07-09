Sosyal medyaya yüklediği bir videoda namaz ile alay eden güvenlik görevlisi Devran Yalçın çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

Sancaktepe’de özel bir firmada güvenlik görevlisi olan Devran Yalçın, namaz ile alay ettiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Devran Yalçın’ın hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çevresinde gözaltına alınan şüpheli güvenlik görevlisi Yalçın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Devran Yalçın, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.