İnegöl eski Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baştürk ile Mevcut Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru arasında ince atışma yaşandı. Baştürk eksikliklerden bahsedip öneriler sunarken, Doğru ise yapılacak yatırımları açıkladı.

Mehmet Baştürk Sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

OKULLAR AÇILIRKEN!!!

Nalınada mıhınada...

Öncelikle hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum. Rabbim eğitim ordusuna güç ve kuvvet versin.

Eğitime ömrünü vakfetmiş bir İnegöl sevdalısı olarak geleceğe dair tavsiyelerim var.

Konu şu: Okul arsaları ve yeni okul temini.

Okul yapmak için hazır arsa gereklidir.

İNEGÖL MERKEZ:

Şu bir gerçek ki, İnegöl merkezinde artık Okul yapılacak arsa kalmadı. Çözüm ise kamulaşması gereken üç dört tane arsa var. Çok ama çok acil kamulaşması yapılıp bir an önce o arsaları Okul yapılması gerekir. Peki bu konuyu kim çözebilecek ya İnegöl Belediye başkanlığı yerel imkanlarla, yada bölge milletvekillerimiz

Merkezi idare ile çözüme kavuşturabilir. Ama çok kısa zamanda olmalı.

KOZLUCA YOLU:

Kozluca yolu mevkii gerçekten İnegöl’ün gülen yüzü ile çok lüks siteleri ile göz kamaştırıyor. Ancak yüzlerce daire yapılmasına rağmen o oranda okullaşma yok. Arsası hazır olan yerlerde acilen Okul yapılmalı ve bu yeterli olmayacaktır. Acilen arsa üretilmesi. Aksi halde o bölgedeki öğrenciler şehir merkezine akın edecek ve şehir merkezinde eğitim felç olacaktır.

Çözüm:1. imara açılan yerlerde o oranda Okul arsası temin edilmeli.

2.Kozluca yolunda İnegöl’ümüzün değerli iş insanları Müteahhitlerin o bölgede yaptıkları daireler orantısında okullar yapmaları gerekir. Bu kendi dairelerinin değerini dahada artıracaktır. Müteahhitler derneğimiz bu konuya el atsa başaracağına inanıyorum.

TOKİ:

Çok hızlı gelişiyor. Var olan okullar, arsalar asla yetmeyecek yeni okullar yeni arsalar üretilmelidir.

KAMPÜS:

İnegöl eğitiminin ve sanayisinin oksijeni. Ya kampüs olmasaydı o öğrenciler nerelere yerleştirilecekti. Son yıllarda Kampüs şahlanışa kalkmıştır. Lütfen hızını kesmeyin. Herkesin destek vermesi şart...Ama orayı daha cazip hale getirmek için mutlaka ulaşım ve yemek ücretsiz olması gerekir. İşte o zaman İnegöl merkezdeki okullar rahatlayacaktır. Zira merkezde okul yapılacak arsa kalmadı.

Şahsen İlçe müdürümüzün ve ekip arkadaşlarının gece gündüz canla başla, heyecanla çalıştıklarına şahidim. Bu heyecana yerelde ve genelde herkesin, STK lar dahil muhalefetlik yapmadan destek vermeleri gerekir. Çünkü kazanan İnegöl olacaktır.

AKSİ HALDE:

2003 te derslik başına 46 öğrenci düşerken 2014’de 30 a düştüğü gibi, önümüzdeki yıllarda 45, 50 olması çok yakındır.

Bunlar zor işler değil, ancak iktidar, muhalefet, STK lar, hayırsever iş adamları el birliği yaparak güzel "İNEGÖLÜMÜZÜ EĞİTİMDE ÜLKENİN PARLAYAN YILDIZI" yapmak biz İnegöllülerin elinde diyorum.

Benden söylemesi!!!



İlçe milli eğitim müdürü Ali Doğru ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Bursa’ya son 20 yılda eğitimin her alanında yatırımlar hız kesmeden sürüyor.

2002’de 429 bin olan derslik sayısı, 2022’de 658 bine yükseldi.

İlimizde sadece 16 bin öğretmen varken 2002’de, bugün bu rakam 43 bine ulaştı.

Derslik sayısı 3 kattan fazla arttı.

Sınıflarda 40’ı aşan öğrenci sayıları 20’lere düştü.

İlimize mevcut yatırımlar da sürüyor. 78 yeni anaokulu, 23 ilkokul, 7 lise, 43 ortaokul, halk eğitimi merkezleri, pansiyonlar yapılıyor.