Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar, açtıkları sahte sosyal medya hesapları üzerinden "yurtdışına taşınıyoruz, eşyalarımız uygun fiyata satılık" ya da "Havalimanında unutulan bagajların satışına başlanıyor" gibi ilanlarla vatandaşları tuzağa düşürüyor. Mağdurlardan biri olan Başak Beyaz, yaşadığı dolandırıcılık olayını şu şekilde anlattı: "Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi."

Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Ahmet Naci Ünal ise konuyla ilgili uyarılarda bulunarak, "Bedava peynir fare kapanında olur. Herhangi bir şey çok çok ucuz veya ücretsizse ücret sizsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bu tür mesajları engelleyin. Engellemekle kalmayın, karşı tarafı mağdur etmek için, bu hesapların kapatılması yönünde şikayetlerde bulunun" dedi. Dolandırıcılar, sosyal medya uygulamaları üzerinden açtıkları sahte hesaplarla "Yurtdışına taşınıyorum, evleniyorum, tayinim çıktı bu yüzden de eşyalarımı uygun fiyata elden çıkarıyorum" gibi mesajlarla vatandaşları hedef alıyor. Sahte hesaplar üzerinden uygun fiyata ikinci el eşya satışı yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, alışveriş yapmak isteyenleri bir link üzerinden güvenilir alışveriş sitelerinin sahtelerine yönlendiriyor. Başak Beyaz, dolandırıcıların kendisine ulaşma yöntemini şu şekilde anlattı: "Direkt olarak size mesaj atıyorlar. Mesajda sizden numaranızı istiyorlar. Ardından size ulaşıyorlar. Beni de WhatsApp üzerinden aradılar. Konuştuk, anlaştık. Bana link gönderdiler. Güvenli bir alışveriş sitesine yönlendiriyorlar sizi bu link üzerinden. Burada bütün işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. İşlem böyle oluyor."

Dolandırıcıların kurbanları arasında yer alan Beyaz, dolandırıcının kendisine hikayesini şu şekilde sunduğunu belirtti: "'Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz' diyerek dolandırdı. 'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi."

Başak Beyaz, yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra sosyal medyada diğer kişilerin mağdur olmaması adına dolandırıcıları ifşa etmeye karar verdiğini belirterek, "Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Şimdi de sosyal medyada başkaları dolandırılmasın diye bu kişileri ifşa ediyorum" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Naci Ünal, siber dolandırıcılıkta yeni bir yönteme dikkat çekti. Ünal, dolandırıcıların sosyal medyayı kullanarak hedeflerini seçtiğini ve çeşitli bahanelerle 25-30 bin lira değerindeki ürünleri 5 bin lira gibi düşük fiyatlarla satıyormuş gibi göründüğünü belirtti.

"Yurtdışına tayinim çıktı", "Yeni nişanlandım", "Yeni evlendim, yurtdışına yerleşiyorum" gibi bahanelerle hareket eden dolandırıcılar, kullanıcıları manipüle ederek ucuz fiyatlarla ürün satışı gibi görünen tuzağa çekiyor. Ünal, bu yöntemin yanı sıra, unutulan eşyaların havayollarında satıldığına dair sahte operasyonlarla da dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Siber güvenlik açısından bu dolandırıcılıkların sosyal mühendislik ve phishing gibi yöntemleri içerdiğini belirten Ünal, dolandırıcıların kişilerin duygusal zaaflarını kullanarak onları kandırdığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden yayılan sahte mesajlarda, sanal kişiler ve gerçek olmayan ürünlerle milyonlarca kişiyi aynı anda hedef aldıklarını vurguladı.

Ünal, kullanıcılara bu tür tuzağa düşmemeleri için dikkatli olmaları ve "Bedava peynir fare kapanında olur" prensibini hatırlamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, şüpheli hesapları engellemekle kalmayıp, dolandırıcılık olaylarını yetkililere şikayet etmelerini de önerdi. İnsanların duygusal tepkilerinden ve aceleciliklerinden faydalanmaya çalışan dolandırıcılara karşı herkesin siber güvenlik farkındalığıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.