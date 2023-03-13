Memleket Partisi İlçe Başkanı Yasemin Soydan, milletvekili aday adayı olmak için İlçe Başkanlığından istifa etti.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Soydan, “Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce önderliğinde Memleket Hareketi olarak başladığımız siyasi çabamızı Memleket Partisi kurulma aşamasında Kurucu İlçe Başkanı olarak devam ettirdim. Seçimin yaklaşması ile bu görevden istifa ederek, memleketimize hizmet edebilmek için partimizin milletvekili adayı olmaya karar verdim. Tıpkı bir aile gibi çok güzel günler yaşadık, maddi manevi anlamda zor günler de yaşadık. Bu dönemde yanımda olan Kurucu Yönetim Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İstifa edeceğimi söyler söylemez biz de taşın altına elimizi koyarız diyerek Ahmet Işık Başkanlığında oluşan kurucu üyeler ve yeni yönetim kurulu üyelerine de çok teşekkür ediyorum. Son günlerde partimizin çıkışta olduğunu gözlemlerken ne kadar iyi yaptığımızı da görüyorum. Gözüm arkada kalmadan devrettiğim ilçe başkanlığı unvanım olmadan da bugünden sonra yine hep yanlarında olacağım. Seçim çalışmalarında yine parti programımızı halka hep birlikte anlatacağız. Birlikte ülkemizin geleceğini geri alacağız” dedi.