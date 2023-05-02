İzmir Şehir Tiyatroları ikinci çocuk oyunu “Soytarılar Okulu”nun prömiyerini yaptı. Salonu dolduran minikler oyunu ilgiyle izledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ikinci sezonunda da çocukları unutmadı. Geçen yıl “Robinson Dans Öğreniyor” adlı oyunla İzmirli çocuklara ilk armağanını sunan İzBBŞT, “Soytarılar Okulu” oyununun prömiyerini de yaptı. Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi’nde çocuklarla buluşan “Soytarılar Okulu”, küçük tiyatroseverlerden tam puan aldı. Oyun boyunca kahkahaya boğulan minikler müziklere de hep bir ağızdan eşlik etti. Oyundan sonra, kendilerine özel olarak yaptırılan fotoğraf çekim alanında da uzun kuyruklar oluştu.

Alman oyun yazarı Friedrich Karl Waechter’in yazdığı, Yücel Erten’in Türkçe'ye kazandırdığı oyun; otoriter öğretmen Dr. Sinir ile yerinde duramayan dört haylaz soytarının derslerde yaşadıkları eğlenceli ve öğretici maceraları sahneye taşıyor. Burak Şentürk’ün yönettiği “Soytarılar Okulu”nda Ferahi Aksavaş, Selen Şeşen, Melis Caba, Dilara Ecem Okudan, Deniz Gürzumar ile Sonay Eren sahne alıyor. ‘Bir burun yeter’ mottosuyla sahnelenen oyunun dramaturjisini Ege Kızık üstlenirken, sahne tasarımı Anıl Işık, giysi tasarımı Deniz Bilgili, ışık tasarımı İsmail Sağır imzası taşıyor. Oyunun müzikleri ise İzBBŞT oyuncuları Selen Şeşen ve Deniz Gürzumar tarafından bestelendi.

Soytarılar Okulu, 7 ve 21 Mayıs tarihlerinde Kültürpark İzmir Sanat Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri, İzBBŞT gişeleri ile AASSM’de ve kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesinde satışa sunuldu.