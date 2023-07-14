Cumhurbaşkanı kararıyla mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi ise yüzde 20'ye çıkarıldı. Kullandığımız birçok ürüne de zam gelmeye başladı. Peki vatandaş, KDV zammı ile ilgili ne düşünüyor?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - KDV’nin yükseltilmesine tepki gösteren vatandaşlar, yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilen KDV'nin 'zulüm' olduğunu öne sürdü.

Devletin KOBİ’leri ve esnafını desteklemediğini iddia eden vatandaşlar, "Her şey çok pahalı, memnun değiliz. KDV oranları çok fazla arttı, yılbaşından önce bin TL olan telefon, pasaport kayıt ücretleri, bir anda 6 bin TL oldu ve yeni zamlarla beraber 20 bin TL’ye çıkarak neredeyse 20 katı oldu. Devlet zamlara önlem alamıyor, dolayısıyla serbest piyasada herkes ücretini kendi belirlemiş oluyor. Memnun değiliz" diyerek ekonomik gidişattan dert yandı.

Bir vatandaş ise devletin içeride kendisini koruduğuna vurgu yaparak, "KDV oranı zaten yüzde 18’di.Hükümet bunu yüzde 8’e düşürdü. Şimdi ise ekonomik boyuttan dolayı yüzde 18’e çıkardı" görüşünü savundu.

https://youtu.be/BnExgCa0oYY