Bursaspor'da teknik direktörlük koltuğundaki belirsizlik nihayet çözüme kavuştu. Takım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ilk yarısını Vanspor ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu maçın ardından Van Ferit Melen Havalimanı'nda vedalaşan teknik direktör Murat Sözkesen'in geri dönüş kararını duyurdu. Sözkesen, yarından itibaren takımın başında yeniden görev alacak.

Yarın Bursa'ya dönecek olan Murat Sözkesen, ligin ikinci yarı hazırlıklarına başlayan takımın antrenmanına katılacak. Sözkesen'in, kongre süreci tamamlanana kadar ekibiyle birlikte Bursaspor'daki görevine devam edeceği açıklandı. Yeşil Beyazlı takımın teknik ekibinin geleceği ise kongre sonrasında belirlenecek olan yeni yönetim tarafından şekillendirilecek.

Murat Sözkesen'in liderliğindeki Bursaspor, ilk yarıda 11 maçta 2 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Takımın performansı, taraftarlar arasında merakla beklenen kongre süreci sonrasında şekillenecek olan yeni dönemde de büyük bir önem arz edecek.