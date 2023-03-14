Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, 2022 yılında yaptırmış oldukları bir anketi gündeme getirerek, İnegöllü vatandaşlara sorulan deprem ile alakalı sorulara verilen cevapları kamuoyuyla paylaştı.

Cerhal, “İnegöl’de yaşayan vatandaşların yüzde 74’ü, olası depremlere karşı gerekli önlemin alınmadığını düşünüyor” diyerek olası bir deprem durumunda toplanma alanlarının yerini bilmeyen vatandaşların oranının ise yüzde 69 olduğunun altını çizdi.

İnegöl Belediyesini mobil afet çantası uygulaması üzerinden eleştiren Cerhal, “Olası bir depremde mobil çantanın işe yaramadığını bir kez daha görmüş olduk. Hızlı bir şekilde konunun paydaşlarıyla birlikte istişare edlilip yerel yönetimin radikal kararlar alması ve uygulaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı;



ANKETİMİZDE VERİLEN CEVAPLAR BİR KEZ DAHA DİKKATİMİZİ ÇEKTİ

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve kaybettiğimiz binlerce can sonrasında İnegöl'ümüzle alakalı geçtiğimiz yıl yaptırdığımız bir anketin verilerini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeten vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar diliyorum. Geçtiğimiz yıl İnegöl'ümüzde yaşam ile alakalı merkez 24 mahallemizde kapsamlı bir anket yaptırmıştık. Bu anketin dönem dönem verilerini de kamuoyuyla paylaşmıştık. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında anketimizin içinde yer alan ve İnegöllü vatandaşlarımıza sorulan deprem ile alakalı sorular bir kez daha dikkatimizi çekti.”

YÜZDE 74 İNEGÖL'DE OLASI BİR DEPREME KARŞI ÖNLEM ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

"İnegöllü vatandaşlarımıza sormuş olduğumuz 'Olası bir depreme karşı ilçemizde yeterli önlemlerin alındığını düşünüyor musunuz?' sorusuna yüzde 74 hayır cevabı, yüzde 17 evet cevabı verilmiş. Yüzde 9'luk bir kesim ise soru karşısında kararsız kalmış."

İNEGÖLLÜLER AFET DURUMUNDA TOPLANMA ALANLARINI BİLMİYOR

"Bir diğer sorumuz ise 'Olası bir deprem durumunda gidebileceğiniz toplanma alanlarının yerini biliyor musunuz?' olmuş. Bu sorumuza da İnegöllü vatandaşlarımız'ın yüzde 69 hayır, yüzde 29'u evet cevabı vermiş. Yüzde 2'lik küçük bir kesim ise kararsız kalarak net bir cevap verememiş."

DEPREME DAYANIKLILIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM..

"Vatandaşlara bina dayanıklılığıyla ilgili sorulan, 'Oturduğunuz binanın depreme dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz' sorusuna ise yüzde 51 evet, yüzde 42 hayır görüşünde bulunmuş. Yüzde 7 ise oturduğunu binanın deprem dayanıklığıyla ilgili görüş beyan edememiş. Aynı sorunun devamında ise kentsel dönüşüm projeyerini destekliyor musunuz? şeklinde vatandaşlarımıza soru yöneltmişiz ve yüzde 81 gibi büyük bir çoğunluk destekliyoruz şeklinde cevap vermiş. Bu sorular yine bizlere gösteriyor ki şehrimizde büyük bir kitle, binasının depreme dayanıksız olduğunu düşünüyor ve kentsel dönüşüm projelerini de destekliyor."

KONUYU DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİK

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, deprem bölgesinde yaşadığımız için afetler noktasında geçtiğimiz aylarda ve yıllarda birçok basın açıklaması gerçekleştirerek çalışmalar hazırladık. Defalarca İnegöl'e doğal afet merkezi kurulması, mahalle afet gönüllüleri oluşturulması, yapıların dönüştürülmesi şeklinde konuları gündeme getirdik. “

KRİZ YÖNETİM DOSYAMIZDA BİRÇOK ÖNEMLİ KONU VARDI

“Yine bunların yanında kriz yönetim dosyası hazırlayarak belediye başkanımıza ve ilgili STK'lara teslim ettik. Kriz yönetim dosyasını da kamuoyuyla paylaşmıştık. Hatırlatmak isterim ki dosyamızda afet eğitim merkezi oluşturulması, ilçe kriz merkezi binası, acil yardım konteynerleri, çadır kent alanları, insan organizasyonuyla alakalı süreçler gibi pek çok konuya vurgu yaparak krizin yaşadığımız anda gündemimize girmemesi gerektiğini savunduk.”

MOBİL AFET ÇANTASI İLE DEPREM GERÇEĞİNİ GEÇİŞTİRDİLER

“Tabi geçen bu süreçte elle tutulur gözle görülür hiç bir gelişme yaşanmadı. Mevcut yerel yönetim mobil bir afet çantası programıyla afet gerçeğini geçiştirmeye çalıştı. Yaşanan deprem mobil deprem çantasının bir işe yaramayacağını bir kez daha ortaya çıkardı.

GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Kıymetli İnegöllüler, Saadet Partisi olarak deprem gerçeğini ve depremle ilgili gerçekten atılması gereken adımları her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü tek gayemiz “Yaşanabilir bir İnegöl” inşa etmektir. Afet konusunun paydaşlarıyla birlikte yerel yönetim radikal kararlar almalı ve adımlar atmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar deprem ve diğer doğal afetlerde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum.”