Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, katılmış olduğu radyo programında İnegöl protokolüne çağrı yaparak, "Hükümet konağının yapılacağı yer yanlış. Lütfen bir araya gelin ve bu yanlıştan vazgeçin" dedi.

İnegöl'de 34 yıldır hizmet veren hükümet konağının 23.10.2021 tarihinde yıkılmasının ardından yeni yapılacağı yer ile alakalı tartışmalı bir süreç yaşandı. Yaşanan süreç sonrasında birçok yer kamuoyunda konuşulurken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni Hükümet Konağının Bursa-Ankara karayoluna da cephesi bulunan Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı yanındaki alana yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili süreç netleşmişken Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu katılmış olduğu radyo programında konuyu yeniden kamuoyunun tartışmasına açtı. Eroğlu, ‘şehrin en olmayacak yerine hükümet konağı yapıyorlar’ diyerek bu yanlıştan vazgeçilmesi için İnegöl protokolüne çağrı yaptı. Yer seçimiyle ilgili de istişare masası kurulması gerektiğini belirten Hasan Eroğlu; "Eğer hükümet konağı bu seçilen alana yapılırsa 5 sene sonra yeniden gündemimize alacağız" dedi.

Eroğlu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

İSTİŞARE EDİLMEDİKÇE YANLIŞLAR YAPILACAK

“Merkezi yönetim ve yerel yönetimler istişareye açık değiller. Kendi partilerinde olan kişilerle istişare yapıp karar alıyorlar. Bu şehirde gerek sivil toplum kuruluşları olsun gerek siyasi partiler olsun, gerek muhtarlarımız olsun veya vizyonu geniş iş adamlarımız olsun. Bunların hepsinin olduğu bir istişare masası kurulmadıkça ve istişare mekanizması işletilmedikçe yanlışlar yapılmaya devam edilecek.”

ŞEHRİN EN OLMAYACAK YERİ!

“Bunun en son örneği hükümet konağıdır. Şehrin en olmayacak yerine hükümet konağı yapmaya karar verdiler. Bu yanlış yatırımlar ve yahlış politikalar bu şekilde devam ediyor. Şu anda birçok vatandaşımız yeni yapılacak hükümet konağının yerini dahi bilmiyor. Yarın çalışma başlayınca haberi olacak. Ben buradan fırsat bulmuşken belediye başkanımıza, milletvekilimize ve kaymakamımıza sesleniyorum. Lütfen bir araya gelin ve bu yanlıştan vazgeçin. Yeni hükümet konağını oraya yapmaktan vazgeçin. Eğer yapılırsa birkaç yıl içerisinde orayı tekrar gündemimize alacağız ve 'ne olacak burası' şeklinde konuşacağız. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir an önce bir araya gelsinler ve bu hükümet konağının yerinden vazgeçsinler.”

AKHİSAR’IN GİRİŞİYLE ALAKALI TEKLİFİMİZ VAR

“Hükümet konağının nereye yapılacağını öğrenen vatandaşlar tepki gösteriyor. Bizleri de arayıp tepki gösteriyor neden bu konuyu yüksek sesle konuşmuyor sunuz diye. Bu yanlıştan vazgeçsinler. Neresi olacak derlerse de yine istişare edelim. Bizim parti olarak Akhisar'ın girişiyle alakalı bir teklifimiz var. Yine şehrin imarını dışarı taşıyabilecek ve şehirleşmeyi rahatlatabilecek yerler olabilir ama şuan ki yer çok yanlış bir yer. Bunun acısını da ortalama 5 sene sonra hep birlikte göreceğiz. Bizim şehri geliştirmek için merkezi de dağıtmamız gerekiyor. Kaymakamlık binasını artık bütün birimleri ve müdürlükleri içinde barındıran bir bina olarak da düşünmeyebiliriz. Örneğin, tapu müdürlüğü başka bir bölgede olabilir.”