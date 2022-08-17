SP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, depreme hazırlık konusunda Belediye Başkanı Alper Taban’ı eleştirdi. Eroğlu, “Depreme hazırlık anlamında asli vazifelerini yapmayan belediyenin belki bir nebze hassasiyet göstererek vatandaşa deprem çantası dağıtacağını zannederken bir baktık ki Afet Çantası’nın içinden tam da mevcut belediyenin anlayışını yansıtan bir sanal uygulama çıktı” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Başkan Eroğlu şu ifadeleri kullandı;

“Bugün 17 Ağustos 2022. Bundan tam 23 sene önce bölgemizde büyük bir yıkım meydana getiren depremin yıldönümü. 18 bin civarında insanımızın hayatını kaybettiği 23 bin insanımızın yaralandığı ve 300 binden fazla binanın hasar gördüğü bir deprem yaşadık. Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

SADECE 17 AĞUSTOS’LARDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE HATIRLANIYOR

“Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki deprem gerçeği idarecilerimizin sadece 17 Ağustos tarihinde sosyal medya üzerinden basit paylaşımlarla geçiştirdiği bir konu haline gelmiş durumda. Saadet Partisi olarak bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıllarda kapsamlı bir çalışma yapmış, konunun muhataplarıyla istişareler ederek hazırladığımız Afetle Mücadele dosyamızı İlçe Kaymakamımıza ve Belediye Başkanına sunmuş idik. Saadet Partisi olarak bu hassasiyeti ortaya koyduktan sonra İnegöl Belediyesi harekete geçerek akademisyenler ve arama kurtarma ekipleri öncülüğünde “Doğal Afet ve Riski İle Mücadele Eylem Planı” hazırladılar. Bu planda 193 maddelik kısa orta ve uzun vadeli adımlar belirtildi. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki bu hazırlanan planın kısa vadeli döneminde elle tutulur bir hamle olmadığını üzülerek gördük. Mevcut belediye başkanının çalışma dönemi içerisinde somut ve işe yarar bir madde koyulmadığı gibi mevcut maddelerin uygulanmasında da gevşeklik devam etmektedir.”

YAPILMASI GEREKENLER: KRİZ MERKEZİ BİNASI, ACİL YARDIM KONTEYNERLERİ, ÇADIRKENT ALANI

“Saadet Partisi olarak İnegöl’de depreme hazırlık anlamında derhal atılması gereken en önemli üç adımı tekrarlıyoruz: Teknik donanımlara sahip bir afet kriz merkezi binası inşa edilmelidir. İnegöl’de sadece iki tane bulunan Acil Yardım Konteynerlerinin en azından her mahallede bir tane olacak şekilde veyahut da mahallelerin nüfus oranına göre artırılmalıdır. Şehrin kenarında büyük bir alanda gerekli zemin ve altyapı çalışmaları yapılarak gerektiğinde kurulacak bir çadır kent alanı hazır edilmelidir. İnegöl’deki Afet Mücadele Gönüllülerinin kontöründe sürekli hizmet verecek bir afet eğitim merkezi oluşturulmalıdır.”

BELEDİYENİN ÇANTASINDAN YİNE SANAL UYGULAMA ÇIKTI

“Bizler bu şekilde somut adımlar beklerken İnegöl Belediyesi sosyal medyadan yine bir “Afet Çantası” paylaşımı yaptı. Depreme hazırlık anlamında asli vazifelerini yapmayan belediyenin belki bir nebze hassasiyet göstererek vatandaşa deprem çantası dağıtacağını zannederken bir baktık ki Afet Çantası’nın içinden tam da mevcut belediyenin anlayışını yansıtan bir sanal uygulama çıktı.”

GEÇEN YILDAN BU YANA YAPTIKLARI TEK ŞEY HABERE İKİ PARAGRAF DAHA EKLEMEK

“Aslında bu mobil uygulama da yeni bir durum değil. Çünkü geçtiğimiz yıl 17 Ağustos tarihinde de yine aynı fotoğraf ile aynı haber servis edilmişti belediye tarafından. Her iki habere baktığımızda İnegöl Belediyesi geçen bir yılda depremle mücadele anlamında yaptığı tek şeyin haber metnine birkaç paragraf eklemek olduğunu üzülerek görmüş olduk.”

VATANDAŞ BUNUN HESABINI SORAR

“Şimdi başta Sayın Alper Taban olmak üzere tüm idarecilere tekrar seslenmek istiyoruz: Olası bir deprem durumunda iletişim kanallarının çöktüğü, vatandaşın muhtemel yıkılan binaların altında kaldığı veyahut da enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı bir senaryoda sizin ürettiğiniz bu harika afet çantası uygulaması ne işe yarayacak? Sizler bu İnegöl’ün idarecilerisiniz. Bu milletin vergileriyle yönettiğiniz büyük bir bütçeniz var. Bu kadar imkana sahipken bu kadar ciddi bir konuyla ilgili vatandaşa sunduğunuz tek şey basit bir cep telefonu uygulaması oldu. Allah korusun İnegöl bir gün deprem gerçeği ile yüzleştiğinde kimse sizin geçmişte yaptığınız konserlere, festivallere, belediye saraylarına bakarak iyi ki yapmışsınız demeyecektir. Tam aksine elinizde imkan ve para varken neden yapılması gerekenleri yapmayıp çekirdekle çöple uğraştınız diye sizden hesap soracaktır. “

YAŞANABİLİR BİR İNEGÖL İÇİN BU KONUYU SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTACAĞIZ

“Kıymetli İnegöllüler. Saadet Partisi olarak deprem gerçeğini ve depremle ilgili gerçekten atılması gereken adımları her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü tek gayemiz “Yaşanabilir bir İnegöl” inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar deprem ve diğer doğal afetlerde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum.”