“ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali” Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda başladı. Dev organizasyonun ilk gününde düzenlenen Spor Festivali, spor ve eğlence dolu renkli etkinliklerle 7’den 70’e binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüçEvent Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen “ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali” ilk günde binlerce sporcu ve sporseveri buluşturdu. Stant ve spor etkinlikleri ile konserlerin de yer aldığı Spor Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Spor Festivaline Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ünlüce, stantları tek tek gezerek festival coşkusuna ortak oldu. Vatandaşlar Başkan Ünlüce’ye yoğun ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda sabah saatlerinde başlayan festivale 7’den 70’e her yaştan binlerce sporcu ve sporsever akın etti. Gün boyu stant etkinliklerinin de gerçekleştirildiği Spor Festivali’nde yapılan egzersizler yoğun ilgi gördü. Festivalle birlikte Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı da dev bir açık hava spor alanına dönüştü.

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen “HIIT Workout, pilates, cardio kickbox, fit step” egzersizleri festivale katılanlara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Festivalin en renkli anlarından biri olan Çocuk Koşusu da keyifli anlara sahne oldu. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde belirlenen güzergâhta düzenlenen koşuda minikler, dereceye girmek için ailelerinin de büyük desteği ile başarılı bir performansa imza attılar. Koşu sonrası çocukları karşılayan Başkan Ünlüce, çocuklara madalyalarını takdim etti.

Stantlarda ve etkinlik alanında düzenlenen ebeveyn çocuk katılımlı atölyeler ve oyunlar da büyük ilgi gördü.

Günün akşam bölümünde düzenlenen Sahibinden grubunun konseriyle birlikte sporcular ve sporseverler günü eğlenerek kapatmaya hazırlanırken, spor ve eğlence dolu festivalin yerini ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı aldı.

Dev organizasyonun ikinci gününde 3000 fazla sporcu ve sporseverin katılacağı “ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali” gerçekleştirilecek. Bugün Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda saat 08.00’de 21K koşusu, 08.15’te ise 10K yarışı start alacak.

Eskişehir kent merkezinde tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere şehrin cadde ve sokaklarının güzelliklerini ortaya çıkaracak yarışın ödül töreni ise 10.30’da gerçekleşecek.