Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ taraftan yaptığı ortada Caicedo’nun kafa vuruşu sonrası uzak direğinin dibinden auta gitti.

76. dakikada Oğuz’un sağ taraftan ortasında kala önünden Geraldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Umut Nayir’in dönen topa gelişine yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Sekidika, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Umut Nayır’dan seken topta Kayode şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta çıktı.

90+1. dakikada Umut Nayir’ın topuk pasında topla buluşan Kayode’nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağı ile yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Şeker xx, Cemil Tunç xx, Abdullah Uğur Sarı

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Valentin Gheorghe xx (Oğuz Gürbulak dk. 46 x), Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Onur Ayık xx (Mustafa Eser dk. 78 x), Geraldo xx (Mrsic dk. 58 x), Isaac Sackey xx (Fatih Şanlıtürk dk. 71 x), Serkan Göksu xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xxx, Olarenwaju Kayode xx

Yedekler: Anıl Demir, Berke Özer, Mert Yılmaz, Yunus Mertoğlu, Popov, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Sivasspor: Muammer Yıldırım x, Murat Paluli x (Caicedo dk. 46 x), Dimitris Goutas xx, Caner Osmanpaşa x, Uğur Çiftçi x, Charisis x (Hakan Arslan dk. 82 ?), Fredrik Ulvestad x, Samu Saiz x (N’Jie dk. 79 x), Erdoğan Yeşilyurt xx (Robin Yalçın dk. 79 x), Max Gradel x (James dk. 83 ?) Mustapha Yatabare x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Emre Gökay, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Umut Nayir (dk. 7, 24 pen. ve 76), Kayode (dk. 90+1) (Ümraniyespor), Gradel (dk. 35) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Yatabare (dk. 45+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kayode, Orkun Özdemir, Gheorghe, Geraldo, Glumac, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Goutas (Sivasspor)