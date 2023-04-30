İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizatörlüğünde 7 Mayıs Pazar günü koşulacak Maratonİzmir öncesinde Kültürpark’ta ikinci kez düzenlenen Sporfest İzmir renkli görüntülerle başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Mayıs Pazar günü dördüncüsünü düzenleyeceği Maratonİzmir kapsamında Kültürpark'ta yapılan Sporfest İzmir renkli görüntülerle başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve iki gün sürecek Sporfest İzmir’le Kültürpark festival havasına büründü. 12 federasyon, kurdukları özel alanlarda farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. Sporfest İzmir etkinlikleri çerçevesinde voleybol, hentbol, badminton, eskrim, kano, okçuluk, dağcılık, basketbol, halk dansları, modern dans, yelken ve bisiklet gibi bir çok branşlara ait deneyimleme alanları oluşturuldu.

Mini turnuvalar ve spor etkinlikleri ile renklenen Sporfest İzmir’de zumba, yoga, nefes ve meditasyon, fit dans, bodyfit etkinlikleri, söyleşiler ve konserler de yer alıyor. Ayrıca Sporfest İzmir'de İzmir kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşları da stant kurdu.

Sporfest İzmir'i bu yıl on bin İzmirlinin ziyaret etmesi planlanıyor.