Spora ve sporcuya desteğini her geçen gün artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında uluslararası müsabakalarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden sporcuları bu yıl da ödüllendirecek.

Bursa’da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarının karşılığını görmeye devam ediyor. Sporda tesisleşmeye yapılan yatırımların karşılığını ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılarla almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirecek. Geçen yıl meclis kararıyla ulusal ve uluslararası turnuvalarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden toplam 34 sporcu ile 24 antrenörü toplamda 525 bin TL ile ödüllendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Bursa’nın yıldızlarına ödül yağdıracak.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir spor ödülleri; Olimpiyat, Paralimpik Oyunlar, Deaflimpik Oyunlar, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Üniversiad Oyunları ve Balkan Şampiyonasında ferdi ve takım sporcu esasına göre derece almış sporcu ve antrenörleri kapsıyor. Başvuruların bbbgenclikkulubu.com adresinden yapılacağı spor ödüllerine son başvuru tarihi ise 13 Ocak 2023 olarak belirlendi. Başvuru sonucu ödüle layık görülen sporcu ödülün yüzde 75’ini, antrenörü ise yüzde 25’ini alacak. Ödüller ise şöyle belirlendi;

“Olimpiyat Oyunlarında; birinciye 70.000 TL, ikinciye 60.000 TL, üçüncüsü 50.000 TL

Dünya Şampiyonasında; birinciye 40.000 TL, ikinciye 30.000 TL, üçüncüsü 25.000 TL

Avrupa Şampiyonasında; birinciye 30.000 TL, ikinciye 25.000 TL, üçüncüsü 20.000 TL

Akdeniz Oyunları Universiade; birinciye 20.000 TL, ikinciye 17.500 TL, üçüncüsü 15.000 TL

Balkan Şampiyonası; birinciye 17.500 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüsü 12.500 TL

“BİZİ GURURLANDIRDILAR”

2021 yılında uluslararası turnuvalarda birçok sporcunun derece elde ederek Bursa’yı gururlandırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ortada emek ve heyecan varsa, Büyükşehir belediyesi olarak bunun her zaman destekçisiyiz. Gençlerimiz bayrağımızı göndere çektirdiler, İstiklal Marşımızı okuttular. Bu, her şeyin üstünde bir başarıdır. Sporcularımız; olimpik, paralimpik, deaflimpik ve diğer spor branşlarında aldıkları uluslararası başarılar nedeniyle bizleri gururlandırdılar. Başarı sporcularımızdan destek bizden” dedi.