Kocaeli’nin Gebze ilçesinde SRC belgesi olmayan minibüs sürücüsü, ailesi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Şehitler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. yönetimindeki 41 P 4913 plakalı Mercedes marka servis, ailesi ile yolun karşısına geçmekte olan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yaralanırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de sürücüye alkol testi yaptı. Sürücünün SRC belgesinin ve araç muayenesinin olmadığı tespit edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.