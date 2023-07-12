Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek fark etmeksizin 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 28’inci yılı dolayısıyla, Kartal’da anma programı düzenlendi. Programın sonunda, Kartal Meydanı’nda yer alan Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

Kartal Belediyesi tarafından, 11 Temmuz 1995’te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Ratko Mladic komutasındaki Sırp ordusunun Bosna-Hersek’in doğusunda bulunan Srebrenitsa’yı işgal ederek genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 28’inci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi’nin birlikte hazırladığı programa siyasetçilerin yanı sıra STK temsilcileri ve vatandaşlar da katılım sağladı. Belgesel film gösterimi, müzikal performans ve sahne konuşmalarının ardından, Kartal Meydanı’nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili’nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

“Bu acılar bir daha yaşanmasın diye bundan ders çıkarmak zorundayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Biz diyoruz ki bu acıyı anlamak için Boşnak olmaya gerek yok, insan olmak yeterli. Hem dünya topraklarında hem ülkemizde o yıllarda ve geçmişte onlarca, yüzlerce acı ve gözyaşı oldu. 2 Temmuz Sivas’ta hep beraber yandık, 5 Temmuz Başbağlar’da hep beraber öldürüldük, Srebrenitsa’da da bütün insanlık herkesin gözü önünde öldü. Dolayısıyla yurttaş olma bilincinin bize verdiği büyük sorumluluklar var. Anma programını izleyen ve dinleyen herkes bu tehlikenin her daim devam edebileceğini hatırlamak zorunda. Bu acılar bir daha yaşanmasın diye bundan ders çıkarmak zorundayız. İyi nesiller iyi evlatlar iyi insanlar yetiştirmek zorundayız. Yurttaş olma bilincini bize kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun ilke ve inkılaplarını içselleştirmeliyiz. Tarih boyunca hak ile batılın mücadelesi devam etti. Hakkı, iyi insan olmayı unutmadan yaşamımızı sürdürmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz” dedi.