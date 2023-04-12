Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu’nu ağırladı.

Tarım Ve Turizm Ortak Sektör

Antalya’nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi Dissanayake’ye bilgi veren Başkan Böcek, “Antalya’mız Türk turizmi ve tarımın başkenti diye anılır. Bir gecede 700 bin geceleme kapasitesi vardır. Ülkemizdeki Mavi Bayrak sayısının yarısı Antalya’mızdadır. 2022 yılında 13 milyon 400 bin turist ziyaret etti. Sayın Büyükelçimizin ve Sayın Konsolosumuzun sayesinde iki ülkenin ortak sektörleri olan turizm, tarım başta olmak üzere işbirliği içerisinde ticaret, sosyal ve kültürel anlamda iş birliği ve etkinlikler yapabiliriz” dedi.

İşbirliğini Geliştirme Temennisi

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake de “Antalya’ya çok benziyoruz turizm, tarım, bilişim sektöründe çalışmalarımız var. Antalya’da çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İşbirliğimizin artmasını dilerim” diye konuştu.