Yeni yılda geçerli olacak olan memur ve emekli zammı açıklandı. Memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 39,57 olarak belirlendi. Aradaki zam farkı üzerine yapılan çalışmalar, ekonomi yönetiminin dikkatini çekiyor. Bu farkın azaltılması ve adaletin sağlanması amacıyla bütçe imkanları zorlanmadan çözüm yolları aranıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan iş birliğinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan bu planlar, emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeyi hedefliyor. Bu çerçevede, özellikle 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Ancak, bu düzenleme için yasal bir zemin gerekiyor. Meclis'in 16 Ocak'a kadar kapalı olması, ancak yasal düzenlemenin ardından maaş farkının ödenebileceği anlamına geliyor.

NTV'nin haberine göre zam farkının nedeni, memur ve memur emeklilerinin sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanmaları. Toplu sözleşme kapsamında yüzde 15 zam alan bu grup, önceki 6 aydaki yüzde 29,78'lik enflasyon farkını da ekleyerek kümülatif olarak yüzde 49,25 zam alıyor. Diğer taraftan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyonun yüzde 37,57 olduğu göz önüne alındığında, işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kalmış bulunuyor.