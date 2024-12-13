

Karakaş, yıl sonu enflasyon verilerine dayanarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yaklaşık %17 oranında bir zam yapılacağını belirtti. Bu artış oranının banka ve oda sandıklarına bağlı emeklileri de kapsayacağını ekledi.



Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği zam oranının %11-12 civarında kalacağını ifade eden Karakaş, bu kesimin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük bir artış alacağını söyledi. Ayrıca, refah payı verilmesine dair herhangi bir beklentisi olmadığını belirtti.



Emekli maaşları arasındaki adaletsizliklere dikkat çeken Karakaş, 3600 gün primle emekli olanlarla 9000 gün prim ödeyenlerin aynı maaşı almasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Uzun süre prim ödeyenlerin bu durumdan mağduriyet yaşadığını vurguladı.



Şu an en düşük emekli maaşının 12.500 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, bu tutarın 15.000 TL’ye çıkmasının beklendiğini, ancak bu rakamın üzerine çıkılmasının mümkün görünmediğini belirtti.



Memur maaşları için refah payı verilmesinin planlanmadığını yineleyen Karakaş, yalnızca belirli üst düzey kamu görevlileri için iyileştirmelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.