Kağıthane’deki bir koleje staj yapmak için gelen başörtülü öğrenciyi, yönetmeliği ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmazsa alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, müştekiye başörtülü olduğu için staj yapmayacağına dair bir şey söylemediğini de belirtti.

Kağıthane’de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022’de staj yapması için yönlendirilen başörtülü öğrenci Nezaket Akbulut’u (22), okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Özlem Öztoprak ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Sanık Özlem Öztoprak çalıştığı kurumdan istifaya zorlandığını söyledi

Mahkemede savunma yapan sanık Öztoprak, ”Olay günü çalıştığım kolejde ilkokul müdürü olarak görev alıyordum. Herhangi bir stajyer işlemleriyle ilgili bir görevim yok. Müşteki ve arkadaşı okulumuzda staj yapmak istediklerini belirttiler. O sırada ben olmadığım için anaokulu müdürümüz karşıladı onları. O da, o an yoğun olduğu için müşteki ve arkadaşıyla ilgilenmemi rica etti. Müşteki ve arkadaşına belgeleri olup olmadığını sordum. Bir özel üniversiteden geldiklerini söylediler. Üniversiteler stajyer gönderileceği bilgisini verir bize fakat öyle bir mail yoktu. Mail göremeyince staj işlemlerine burada başlayamayacaklarını söyledim. Müşteki de ‘Ben burada staj yapmak istemiyordum’ gibi şeyler söyleyerek sinirlendi ve arkadaşıyla çıktı. Beş dakika sonra müşteki geri geldi ve ‘Ben burada staj yapmak istiyordum neden böyle oldu?’ dedi. Ben de bu konu için genel müdürümüzle görüşebileceğini söyleyerek telefon numarasını aldım. Daha sonra ayrıldı ve aynı gün içinde hakkımda suç duyurusunda bulundu” dedi.

Öte yandan sanık, müştekiye başörtülü olduğu için staj yapmayacağına dair bir şey söylemediğini de belirtti. Sanık Özlem Öztoprak, Mahkemede kamuoyu baskısı sebebiyle çalıştığı kurumdan istifaya zorlandığını ve istifa ettiğini, olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu söyleyerek beraatını talep etti.

Duruşmada beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı “Müşteki ve sanık arasında bir husumet söz konusu değildir. Müştekinin beyanları dikkate alındığında, psikolojik ve ekonomik şiddet dahilindedir” dedi ve sanık Özlem Öztoprak’ın cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve eksik huşuların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut’un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan dilekçede, üniversitenin 3.sınıftan itibaren öğrencilerine staj yapacak yer ayarladığı, kendisini de Kağıthane’deki kolejde staj yapması için yönlendirildiği aktarıldı.

Olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiğinin aktarıldığı dilekçede, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak’ın kendisine hitaben ‘okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları’ ifadelerini kullandığı kaydedildi. Müşteki Akbulut’un bundan dolayı okula alınmaması nedeniyle mağdur olduğunu söylediği de belirtildi.

Müşteki Akbulut’un arkadaşının da müştekiyi doğrular şeklinde ifade verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’te dahi kamu görevlisi kadınlar için baş açık olma şartının bulunmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki Akbulut’un staj öğrencisi olması nedeniyle başörtüsü taktığı gerekçesiyle staja kabul edilmemesinin herhangi bir mevzuat dayanağının da bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak’ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özlem Öztoprak’ın ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.