Selçuklu Belediyesi, turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Tropikal Kelebek Bahçesi standıyla yerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 26.’si düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen EMITT Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi, Konya'nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 26. EMITT fuarında tanıtım standı ile yerini aldı.

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tanıtımını yapan Selçuklu, fuar kapsamında standı ziyaret eden misafirlere sukulent çiçeği de hediye etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu tanıtım dolayısıyla Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin tüm yerli yabancı misafirlerini Konya’da ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek, "Bahçemize gelen misafirlerimiz hem tropikal iklimi ve bitkileri bir arada görüyorlar. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimizde bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar. Bunun yanında Konya’mızda tarihi ve turistik anlamda pek çok zenginliklerimiz var. Hem dini turizm, hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında Konya’mızda çok sayıda görülmeye ve gezilmeye değer, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Fuar vesilesi ile bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz.Ben herkesi bu güzellikleri görmeye Konya’mıza davet ediyorum" diye konuştu.