Eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği, geleneksel hale getirdiği ve her yıl düzenlediği halı saha futbol turnuvası ile çalışanlar arasında heyecan fırtınası estiriyor.

Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği 2018 yılında manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve çalışanların dayanışmasını pekiştirmek amacı ile kuruldu. Starwood çalışanlarının, sivil toplumun sağlıktan eğitime, insan haklarından sürdürülebilir kalkınmaya, çevreden doğal afetlere kadar çok geniş bir alanda fark yaratabileceğine olan inançları ve toplum yararını en üst düzeyde tutan prensipleri ile çalışan dernek, temel olarak eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapıyor.

Geleneksel hale gelen ve bu yılda 7’ncisi düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında 20 bölümü temsil eden takımlar yer alıyor. Toplamda 240 oyuncu ve maçları seyretmeye bölümlerini desteklemeye gelen çalışanlarla birlikte her akşam güle oynaya eğleniyorlar. Maçlar İnegöl Olimpik halı saha tesislerinde oynanacak.

Turnuva hakkında bir açıklama yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit, “Starwood A.Ş.’nin geleneksel hale getirdiği bu yıl 7’ncisi düzenlenen Bölümler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 19 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek bu etkinlikte 20 bölüm 240 oyuncu, 20 sorumlu ve 5 komite olmak üzere 265 kişinin bizzat organizasyon içinde olduğu turnuva da maçlar, hafta içi her akşam 19.00 – 21.00 saatleri arasında İnegöl Olimpik Halı Saha Tesislerinde oynanacaktır. Çalışanlarımız aileleri ile birlikte gelip keyifli maç seyredecek, sohbet edecek. Ayrıca çocuklar için penaltı atışı, palyaço, patlamış mısır, pamuk şeker ve çekirdekte ikramımız olacaktır. Maçlarımızda Futbol Federasyonun oyun kurallarındaki yazanlar geçerli olacaktır. Maçlarımızı TFF Bursa Şubesi lisanslı hakemler yönetecektir. Ayrıca resmi futbol maçlarında uygulanan Var sistemiyle pozisyon incelemesi olacaktır. Amacımız çalışanlarımız arasında birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek iletişim ve motivasyonunu arttırmaktır. Turnuvaya katılan bölüm oyuncuları ve maçlarımıza gelecek Starwood çalışanları ve onların ailelerine şimdiden iyi seyirler diler. Takımlara başarılar dileriz. Sakatsız ve centilmence geçmesi dileğiyle” dedi.

Turnuvanın ilk maçında Geçen yılın şampiyonu Hamzabey Elektrik, Zımpara takımını 4-0 yenerken, Hamzabey mekanik, Formaldehit 6-2 yendi.