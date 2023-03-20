Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Tuzla'daki marinada gerçekleştirilen 22 ülkeden 1056 katılımcının yer aldığı 19'uncu Uluslararası Mutfak Günleri'nde 6 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak İnegöl’ün gururu olan Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve hocalarını Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, ziyaret etti. Yıldız dünya şampiyonu olan öğrencilere ve hocalarına çeşitli hediyeler verdi.

Tuzla'da gerçekleştirilen 19'uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde, 22 ülkeden 1056 katılımcı yarıştı. Üç gün süren etkinlikte, 92 kişilik jüri 78 kategoride değerlendirme yapıldı. Etkinlik alanında her 30 dakikada bir deniz mahsullerinden tatlı çeşitlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde yarışan yarışmacılar için 21 mutfak kuruldu. Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluşan jüri, değerlendirme masalarında puanlama yapıldı. Yarışma sonunda farklı kategorilerde Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 6 altın ve 5 gümüş madalya kazandı.

Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, 6 altın ve 5 gümüş madalya kazanan Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 11 öğrenciyi ve hocalarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında dünya şampiyonu öğrencilere ve hocalarına çeşitli hediyeler veren Hüseyin Yıldız, “Sizleri sadece ödüller kazandığınız için değil, katılma cesaretini gösterdiğiniz, denemekten korkmadığınız için tebrik ediyorum. Sizden sonra gelecek arkadaşlarınız sizden aldıkları cesaretle eminim ki çok daha güzel işler yapacaktır. Bu yolu onlara açtığınız için ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Daha sonra öğrenciler ödüllü yemeklerini 9. I’m Design tasarım etkinliği kapsamında İnegöl’e gelen endüstriyel tasarım öğrencilerine sundular.

Yemeğe İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve İMOS Başkanı Osman Aybil’de eşlik etti.