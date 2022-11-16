Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği’nin organize ettiği 7. Geleneksel Bölümler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası dün oynanan final müsabakası ile sona erdi. 20 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu Elektrik Atölyesi oldu.

Dün Olimpik Halı Saha Tesislerinde düzenlenen final maçının ardından düzenlenen ödül törenine Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Genel Müdür Vekili Onur Güneş ile firma çalışanları katıldı.

Turnuvanın şampiyonu Elektrik Atölyesi, ikincisi Tasarım Makine, üçüncüsü İdari Bina ve Sevkiyat olurken, en centilmen takım Bileme-Kurutma, Gol kralı Sevkiyat takımından Mesten Yavuz ve en iyi kaleci Elektrik Atölyesi Ahmet Sevim oldu.

Turnuva da şampiyon olan Elektrik Atölyesinin kupa ve madalyalarını Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız takdim etti.