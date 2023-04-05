

Starwood Orman ürünleri firması İnegöl’de yapılacak millet bahçesi için 24 ay vadeli 36 milyon TL bağış yapacak.

Hamzabey bölgesine yapılacak olan millet bahçesi için çalışmalar başladı. Daha önce Millet Bahçesinin yapımını, İnegöllü iş adamı Mehmet Yıldız ve oğlu Hüseyin Yıldız sahip olduğu Starwood Orman Ürünlerinin üstlendiğini açıklanmıştı.

Bugün gerçekleşen İnegöl Belediye Meclis Toplantısında millet bahçesi için şartlı bağış konusu gündeme geldi.

Gündeme gelen konuda Starwood orman ürünleri yapılacak millet bahçesi için 24 ay vade ile toplam 36 milyon TL bağış yapacak.

100 MİLYON TL MAALİYETİ VAR

9 Kasım 2022 tarihinde yapılan açıklamada 451 bin 800 metrekarelik alanda yaklaşık 100 milyon TL yatırımla millet bahçesinin yapılması planlanıyordu.