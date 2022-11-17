Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız gazetemize yaptığı özel açıklamada, iş dünyasına önemli mesajlar verdi. 2023 yılı değerlendirmesi yapan Yıldız, 2023 yılıyla ilgili pozitif mesajlar verirken, ihracatın daha da önem kazanacağını dile getirdi. İşte o çarpıcı açıklamalar…

Starwood A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, şirketlerine ait birimler arası futbol turnuvası sonrası gazetemize ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin ülkemizde de hissedildiğini dile getiren Yıldız, tüm sorunların 2023 yılında sona ermesini beklediklerini vurguladı.

Dünyada ki gelişmelerin iyi okunması gerektiğini anlatan Yıldız, “Orman ürünlerini diğer sektörlerden bağımsız düşünmemek lazım. Bir de ülkemizdeki koşul ve şartları, ülkemizdeki gelişmeleri yine dünyadaki gelişmelerle birlikte düşünmek lazım. 2022’nin son 6 ayı ve 2023’ün de önümüzdeki birkaç ayı dünyada da, Türkiye’de de kolay geçmeyecek. Ama Allah’ın izniyle hep beraber bugünlerin üstesinden geliriz. Problem değil. Burada önemli olan dünyayı da iyi okuyup, birlik olmak, akıllı olmak. Birbirimize destek olarak, ülkemize destek olarak bu süreci her beraber atlatırız. Çalışmak lazım” dedi.

Yeni yılda ihracatın iç piyasaya göre daha önemli olacağını da vurgulayan Yıldız, “İhracata çok önem vermek lazım. İhracat pazarlarına yönelmemiz gerekiyor. İç piyasa malum. Dolayısıyla iç piyasada vakit kaybetmeden, enerji kaybetmeden bütün enerjimizi ihracata vermemiz gerekiyor. Piyasadaki gelişmeleri hep beraber izleyip göreceğiz” diye konuştu.